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НовостиПолитика11 сентября 2023 11:36

Во владимирских колониях проголосовало больше 500 человек

Нарушений во время выборов допущено не было
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото УФСИН России по Владимирской области

Фото УФСИН России по Владимирской области

Во владимирских колониях прошли выборы депутатов в Законодательное Собрание. Участие в них приняли более 500 подозреваемых, обвиняемых, а также осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

С разрешения следственных органов или судов 66 подозреваемых и обвиняемых, которые находились под домашнем арестом, проголосовали на избирательных участках по месту жительства.

Кроме того, участие в выборах приняли более 230 осужденных к принудительным работам, отбывающие наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, а также более 25 осужденных к ограничению свободы, которым по приговору суда запрещено посещать культурно-массовые и иные мероприятия.

За ходом проведения выборов наблюдали представители избирательной комиссии Владимирской области, наблюдатели от кандидатов политических партий и Общественной наблюдательной комиссии региона. Также для проверки организации выборов СИЗО-1 г. Владимира посетила Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Её сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Юрий Смирнов и руководство учреждения.

Нарушения избирательных прав подозреваемых и обвиняемых не допущены.