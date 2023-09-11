Во владимирских колониях проголосовало больше 500 человек

Фото УФСИН России по Владимирской области

Во владимирских колониях прошли выборы депутатов в Законодательное Собрание. Участие в них приняли более 500 подозреваемых, обвиняемых, а также осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

С разрешения следственных органов или судов 66 подозреваемых и обвиняемых, которые находились под домашнем арестом, проголосовали на избирательных участках по месту жительства.

Кроме того, участие в выборах приняли более 230 осужденных к принудительным работам, отбывающие наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, а также более 25 осужденных к ограничению свободы, которым по приговору суда запрещено посещать культурно-массовые и иные мероприятия.

За ходом проведения выборов наблюдали представители избирательной комиссии Владимирской области, наблюдатели от кандидатов политических партий и Общественной наблюдательной комиссии региона. Также для проверки организации выборов СИЗО-1 г. Владимира посетила Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Её сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Юрий Смирнов и руководство учреждения.

Нарушения избирательных прав подозреваемых и обвиняемых не допущены.