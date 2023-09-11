Школу в Покрове могут сдать в 2024 году

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

В Покрове продолжают строить школу, рассчитанную на 1100 мест. Напомним, что возводить ее начали в апреле прошлого года. Периодически возникали трудности с поставками материалов и нехваткой рабочих.

Как сообщает губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, в блоке для старших классов и административной части возведены 4 этажа, строители делают стены и перегородки. Ведутся работы по гидроизоляции подвала и бетонирование стен выхода на кровлю. В ФОКе идёт армирование стен бассейна. В завершающей стадии – спортплощадка.

«Указал коллегам из муниципалитета на необходимость дальнейшего благоустройства вокруг школы. Они посмотрят, как лучше расположить пешеходные дорожки, есть ли возможность оборудовать их для велосипедистов, где сделать озеленение и так далее. Важно, чтобы жителей окружало красивое и комфортное пространство. Подрядчик стремится сдать объект в 2024 году».

Открытие этой школы позволит ликвидировать вторую смену в городе.