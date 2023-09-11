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НовостиОбщество11 сентября 2023 10:07

В Суздальском районе прокуратура потребовала починить крышу жилого дома

В ходе проверки обнаружилось, что капремонт был включен в программу, но не проведена
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провела проверку исполнения законодательства региональным Фондом капитального ремонта.

Оказалось, что капремонт кровли многоквартирного дома №69 по улице Ленина города Суздаль стоял в краткосрочном плане, утвержденном районной администрацией на 2020-2022 годы. Вместе с тем, на момент проверки ничего сделано не было.

Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском, потребовав от Фонда капитального ремонта Владимирской области провести необходимые работы. На днях суд это требование удовлетворил.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.