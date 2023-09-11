Во Владимирской области пройдет фестиваль "Золотое кольцо"

фото из группы фестиваля в ВКонтакте

11 сентября в Областной Дворце культуры и искусства состоится торжественное открытие фестиваля народного творчества «Золотое кольцо-2023».

В программе фестиваля — творческие встречи, вечера дружбы, концерты в Гороховецком, Камешковском, Ковровском районах, в Суздале, Собинке, Юрьеве-Польском, Кольчугино. Впервые состоится этноквиз «Многонациональная Россия», а также презентация уникального областного проекта декоративно-прикладного искусства «Вышитая карта Владимирской области». Композиция расположена на втором этаже областного Дворца культуры и искусства.

Участниками фестиваля станут 9 творческих коллективов из Армении (ансамбли «Армелад» и «Голоса Армении»), Беларуси (ансамбль танца «Сузорье»), Киргизии (вокально-хореографический ансамбль «Таберик»), Республик Тыва (танцевальный коллетив «Кашпал»), Мордовия (этнофольклорная группа «Мерема»), Дагестан (народный ансамбль «Унцукуль»), Алтай (ВИА «Шуну»), города Мурманска (ансамбль танца «Сполохи»).