В Суздале на пожаре в Ризоположенском монастыре погибла 83-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Трагическое происшествие случилось во втором часу ночи 11 сентября на территории Ризоположенскго монастыря в городе Суздаль на улице Коммунальный городок, 5.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила диспетчерам пожарной охраны в 01.26, вскоре первые расчеты прибыли на место. Оказалось, что пожар начался в здании трапезной палаты, в котором жили прихожане.

Газодымозащитники направились на разведку и спасение людей. Из горящего здания они вынесли отравившуюся угарным газом женщину и еще двоих граждан, которые выбрались на своих ногах. Пострадавшую передали врачам «скорой помощи». Также девять человек были эвакуированы.

К сожалению, на месте пожара обнаружена погибшая 83-летняя женщина. В итоге сгорела кровля на площади 450 квадратных метров, а также помещение трапезной с вещами на площади еще 50 квадратных метров.

По предварительной версии дознавателей МЧС, пожар случился из-за неосторожности при обращении с огнем, по факту случившегося дознаватели и сотрудники Следственного управления СК России по Владимирской области.