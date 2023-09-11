Владимирская область заняла 4 место в России по кадровому голоду

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Служба исследований hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий в разных регионах и выяснила, где наблюдается наиболее острая нехватка кадров.

По данным за август 2023 года, во Владимирской области на одну актуальную вакансию приходится всего 2,1 активных резюме. По степени кадрового голода 33 регион оказалась на 4 месте в России.

Самыми дефицитными специалистами на данный момент во Владимирской области являются представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» и «Автомобильный бизнес» - по одному резюме на вакансию. Также в список наиболее дефицитных кадров (менее двух резюме на вакансию) попали специалисты из сфер «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Транспорт, логистика, перевозки», «Сельское хозяйство» и «Продажи, обслуживание клиентов» - на одну вакансию для них приходится не более 2 резюме.