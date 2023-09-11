За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 54 человека

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За прошлую неделю в больницы региона по поводу присасывания клещей обратилось 54 человека, среди них 9 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в лечебно – профилактические организации области обратилось 2616 человек, в том числе 607 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 5 положительных находок иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей.