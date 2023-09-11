Владимирская прокуратура добилась расселения аварийного дома 1900 года постройки

фото со страницы областной прокуратуры в ВКонтакте

Прокуратура города Владимира установила, что многоквартирный жилой дом № 3 по ул. 181-й км мкр. Юрьевец, 1900 года постройки, в 2014 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения, изначально установленный до 1 марта 2020 года, администрация продлила до 31 декабря 2023 года.

Вместе с тем, согласно заключению специализированной организации, техническое состояние конструкций здания оценивалось как недопустимое и аварийное, физический износ составлял 71%, существующие повреждения свидетельствовали о возможности обрушения строения, отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации города Владимира об отселении граждан из аварийного многоквартирного дома.

Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено - жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенное жильё.