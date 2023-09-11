В Александровском районе в кафе размещался подпольный игровой клуб

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 28-летний житель Александрова подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр, по данному факту расследуется уголовное дело.

По версии следствия, в мае текущего года он разместил в кафе города Струнино игровое оборудование и проводил азартные игры, однако вскоре его задержали полицейские, все игровое оборудование изъяли.

Молодого человека допросили в качестве подозреваемого и отпустили на время следствия под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.