Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 6:10

В Александровском районе в кафе размещался подпольный игровой клуб

Во Владимирской области задержан подозреваемый в организации проведения азартных игр
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 28-летний житель Александрова подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр, по данному факту расследуется уголовное дело.

По версии следствия, в мае текущего года он разместил в кафе города Струнино игровое оборудование и проводил азартные игры, однако вскоре его задержали полицейские, все игровое оборудование изъяли.

Молодого человека допросили в качестве подозреваемого и отпустили на время следствия под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.