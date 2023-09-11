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НовостиПолитика11 сентября 2023 5:40

Омбудсмен Людмила Романова отметила, что выборы прошли без нарушений

Во Владимирской области завершились выборы в Заксобрание
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Людмилы Романовой

фото из телеграм-канала Людмилы Романовой

Завершились выборы в Законодательное Собрание Владимирской области. В них приняло участие 268 448 избирателей, что составило 24,77%.

Владимирский омбудсмен Людмила Романова оценила ход выборов в Центре общественного наблюдения, который работал на базе владимирского филиала РАНХиГС, во время проведения серии дискуссий «Ночь выборов».

Она отметила, что выборы прошли без существенных нарушений и жалоб. Однако на будущее пожелала кандидатам указывать свои контакты для обратной связи с жителями.

«В этом году критичных и острых ситуаций не было, но были наказы партий. Было несколько обращений, когда избиратели говорил, что получили печатную агитацию от определенной партии, и нет обратного адреса. “Они меня спрашивают, что я хочу изменить в области, а куда писать? Контактов нет”, – отметила Людмила Романова.

По результатам выборов на всех 25 округах победила партия "Единая Россия", которая получила 55,47 процентов голосов. 14,02 процента набрала партия КПРФ, 10,39 процента получила партия ЛДПР, 6,63 процента - "Справедливая Россия - за правду", 6,06 процентов получила "Партия пенсионеров". За партию "Новые люди" свои голоса отдали 4,83 процента. Это не хватит, чтобы пройти в областной парламент.