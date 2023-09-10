На избирательных участках Владимирской области начался подсчет голосов

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В 20.00 10 сентября закончилось голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Владимирской области, а также ряда муниципальных Советов. Участки закрыты, начался подсчет голосов, сообщили в Облизбиркоме.

Для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы» будет применяться технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом.

85 избирательных участков в Коврове, Александрове и Струнино, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней, завершили работу наряду с остальными, технических сбоев, препятствующих проведению голосования, не возникало.

О результатах выборов в своем округе можно узнать с помощью цифрового сервиса информирования ЦИК России. Известно, что в 21.00 в систему ГАС "Выборы" был введен первый протокол УИК об итогах голосования.