Во Владимирской области явка на выборах в Заксобрание преодолела 20 процентов

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До окончания голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Владимирской области осталось чуть более часа. И вот Облизбирком обновил данные по явке. И владимирцы все-таки преодолели порог в 20 процентов.

По состоянию на 18.00 10 сентября во Владимирской области на избирательных участках проголосовало 215 586 избирателей, что составляет 20,73 процента от общего числа проголосовавших.

Вообще в воскресенье владимирцы голосовали чуть активнее, чем в первые два дня. Если до этого 8 и 9 сентября явка составляла каждый день около 6 процентов, то в воскресенье вполне может быть и 10 процентов проголосовавших.