Владимирский драмтетатр будет проводить фестиваль, посвященный женщинам

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Правительство Владимирской области сообщает у себя в телеграм-канале, что владимирский драмтеатр открывает прием заявок на участие в I Театральном фестивале «Княгиня Ольга».

Фестиваль будет проводиться один раз в 3 года. В 2024 году он пройдет с 7 по 15 августа, в дни празднования 1000-летия Суздаля. При этом упор при отборе спектаклей будет делаться на два момента. Во-первых, преимущество будет отдаваться тем спектаклям, в которых все или большая часть персонажей будет женщинами, или они посвящены женским судьбам и историям. Во-вторых, для участия в фестивале будут принимать работы, в которых поднимается тема православия и духовности.

Заявки принимаются до 1 ноября 2023 года. Форму заявки можно скачать здесь.