Владимирское "Торпедо" проиграло очередной домашний матч после смены тренера

Фото из телеграм-канала ФК "Торпедо".

9 сентября состоялся очередной матч чемпионата России по футболу среди команд второй лиги во второй группе дивизиона "Б". Владимирское "Торпедо" принимало клуб из Калининграда "Балтика-БФУ", являющийся, по сути, молодежкой главной команды (БФУ расшифровывается как Балтийский Федеральный университет).

К сожалению, у владимирцев продолжается период турбулентности. Даже смена тренера не помогла взбодрить футболистов, и они проиграли со счетом 1:3. Хотя начало было позитивным. Владимирцы вышли вперед после голы Александра Зенина. Но потом еще в первом тайме в ворота хозяев залетело три мяча. Завершился тайм удалением Дмитрия Хохлова после чего, шансов у торпедовцев на спасение уже не было.

В итоге, "Торпедо" после семи игр продолжает занимать последнее, 18-е место. В активе у владимирцев 4 очка. Столько же у "Электрона" (Великий Новгород), ФК "Тверь" и "Звезды" из Санкт-Петербурга.