Во Владимирской области явка на выборах к 12.00 достигла 15,54 процента

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Во Владимирской области продолжается голосование на выборах в Законодательное собрание 33 региона. Как сообщили в Облизбиркоме, по состоянию на 12.00 10 сентября во Владимирской области на избирательных участках проголосовало 161 618 избирателей, что составляет 15,54 процента от общего числа избирателей.

Цифры не очень высокие. Есть все шансы, что итоговая явка не превысит 20 процентов. Это при том, что голосование ведется в течение трех дней (с 8 по 10 сентября).

Не так давно ЦИК России у себя в телеграм-канале опубликовал данные по явке на выборах в разных регионах. Если брать чисто избирательные кампании на выборах в Заксобраниях, то на 20.00 9 сентября самая большая явка была в присоединенных территориях и Кемеровской области, где она составила от 53 до 74 процентов.