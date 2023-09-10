Ледовый дворец "Полярис" во Владимире могут открыть уже осенью 2023 года

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

10 сентября губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ледовый дворец «Полярис» во Владимире. Он посмотрел, как идёт подготовка к открытию дворца, встретился с инвестором Алексеем Андреевым.

«Площадку перед входом в здание за лето благоустроили. Ремонт – в завершающей стадии, однако остаются некоторые сложности с поставками оборудования, которые сдвигают срок открытия на октябрь-ноябрь. «Полярис» вновь будет работать. У спортивного сообщества на него большие надежды. Планируем разместить на его базе областную хоккейную школу», написал губернатор у себя в телеграм-канале.

По словам главы региона, школа позволит укрепить успехи юных хоккеистов из Владимира, которые показывают большие успехи в ЮХЛ. Также запуск «Поляриса» разгрузит ледовую арену «Владимирец» для фигуристов и массовых катаний.