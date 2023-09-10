Во Владимирской области начался третий день выборов депутатов Заксобрания

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10 сентября стартовал последний день из трехдневного голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также местных советов. Как сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области, с 8.00 до 20.00 жители региона могут проголосовать на одном из 975 участков. Еще три участка сделаны для пациентов областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и центральной городской больницы в Коврове.

На избирательных участках в дни голосования работают 77 представителей СМИ и больше 3000 наблюдателей, около 1000 из них направлена региональной Общественной палатой, 2000 - политическими партиями, почти 200 человек – кандидатами. Избиратели, подавшие заявки на участие в дистанционном электронном голосовании и получившие подтверждение ЦИК России, голосуют на портале ДЭГ. Горячая линия облизбиркома - 8(4922)77-32-33.

Напомним, что за два дня на выборах проголосовало очень мало человек. По состоянию на 10.00 10 сентября во Владимирской области на избирательных участках проголосовало 141 262 избирателя или 13,59%.