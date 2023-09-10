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НовостиОбщество10 сентября 2023 5:53

Во Владимирскую область, благодаря скандинавскому антициклону, придет бабье лето

Синоптики обещают солнце всю неделю
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владимирскую область приходит скандинавский антициклон, сообщают синоптики. Это явление сопровождается всегда ростом атмосферного давления, после чего на всем пространстве антициклона наблюдается сухая и солнечная погода, а также потепление. В народе такую погоду обычно называют "бабьим летом".

В связи с этим во Владимире с понедельника по пятницу (с 11 по 15 сентября) будет без осадков, а воздух днем прогреется до +20 градусов. Впрочем, обольщаться не стоит. По ночам по-прежнему будет прохладно - столбик термометра замрет на +9... +10 градусах.

Если верить прогнозу, то скандинавский антициклон продержится на территории Владимирской области до выходных. А вот уже в субботу возможны осадки и похолодание.