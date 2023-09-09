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НовостиОбщество9 сентября 2023 18:12

Во Владимирской области проголосовало 12,94 процента избирателей

Таковы данные по итогам второго дня голосования
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Избирком Владимирской области

Фото: Избирком Владимирской области

Как сообщает Избирком Владимирской области, по состоянию на восемь часов вечера 9 сентября свои голоса на выборах в Законодательное Собрание региона отдали 134484 человека, что составляет 12,94 процента от общего числа зарегистрированных избирателей.

Напомним — 9 сентября завершился второй день голосования, последним днем станет воскресенье, 10 сентября.

В регионе действуют 975 избирательных участков, которые откроются в 8 часов утра и завершат свою работы ровно в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.