Во Владимирской области явка на выборах составляет 10,54 процента

Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области по данным на 15.00 9 сентября, в выборах депутатов Законодательного Собрания региона приняло участие 109462 человека, что составляет 10,54 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории области.

Напомним — выборы проводятся в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября, суббота является вторым днем голосования. Явка по итогам первого дня составила 6,64 процента. Во Владимирской области открыты 975 избирательных участков, время их работы — с 8.00 до 20.00.