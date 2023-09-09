В Покрове благоустройство вдоль трассы М-7 завершат к концу осени

город Покров, улица Пролетарская. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, накануне в городе Покров Петушинского района областное и районное руководство встретилось с директором филиала Упрдор «Москва-Нижний Новгород» во Владимире Александром Свидерским, чтобы ознакомиться с результатами ремонта федеральной трассы М-7.

Сейчас покрытие на проезжей части отремонтировано полностью. До конца осени планируется закончить все работы по благоустройству прилегающей к трассе территории, включая обустройство тротуаров и обновление инфраструктуры.

Кроме того, в Покрове новый асфальт положили на участках улиц Кольцевая, Карла Либкнехта, Советской, а также на Пожарном и Райтоповском проездах. Восстановили и часть разбитых во время ремонта М-7 дорог, в том числе по проездам №5, №9 и по улице Пролетарской.