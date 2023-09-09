В Коврове мошенники похитили у местного жителя 800 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в текущем году на территории региона зарегистрировано уже более 3000 случаев дистанционного мошенничества, когда людям звонят и пишут неизвестные личности от имени банков, сотрудников правоохранительных органов, работников различных организаций и тому подобных. В итоге после уговоров и угроз люди либо сами переводят им деньги, либо предоставляют свои данные, которыми пользуются аферисты.

Так, 3 сентября жителю Коврова позвонил мужчина, представившийся банковским служащим, и предложил установить на телефон программу для удаленного доступа к счету.

Ковровчанин поверил, начал совершать действия, указываемые ему звонящим, и в результате открыл жуликам счет, с которого они увели 800 тысяч рублей. По данному факту расследуется уголовное дело.

В связи с этим правоохранительные органы просят жителей Владимирской области быть бдительными, и никогда никому не передавать личные данные и не переводить средства на сомнительные счета. В случае подобных звонков следует сообщать об этом по телефонам «02», «102» либо «112».