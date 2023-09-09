В Меленковском районе мать и дочь погибли в ДТП с большегрузом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла 8 сентября в 15.30 в деревне Кесово Меленковского района на автодороге «Касимов-Муром».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 36-летняя женщина, управлявшая «Ладой Калина» и двигавшаяся в сторону Мурома, выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом «ДАФ» под управлением водителя 1968 года рождения.

К сожалению, в результате столкновения женщина за рулем, а также ее дочь — 18-летняя девушка, от полученных травм скончались на месте происшествия. По словам местных жителей, погибшие были из города Навашино Нижегородской области.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.