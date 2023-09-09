Во Владимирской области 8 сентября проголосовали 6,64 процента избирателей

Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, 8 сентября по состоянию на 20.00, о есть на момент закрытия избирательных участков, свои голоса пришли отдать 69031 человек, что составляет 6,64 процента от общего числа жителей, имеющих право проголосовать.

Напомним — во Владимирской области в течение 8, 9 и 10 сентября проводятся выборы в Законодательное собрание региона, во всех городах и районах в общей сложности открыто 975 избирательных участков. В проведении избирательной кампании и ее подготовки задействовано более 9000 человек — таково количество людей, которые входят в составы участковых и территориальных избирательных комиссий Владимирской области.