В Александрове три человека спасены и 16 эвакуировано на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 9 сентября в 00.42 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании, случившемся в доме №39 по улице Свердлова города Александрова.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти машинах. К моменту приезда первых расчетов на верхних этажах дома наблюдалось много дыма.

Три человека были выведены пожарными на свежий воздух при помощи дыхательных аппаратов, еще 16 человек были эвакуированы и вышли самостоятельно.

Площадь пожара оказалась небольшой — очаг обнаружили и ликвидировали на площади 4 квадратных метра, не дав огню распространиться.

К счастью, никто из людей не погиб и пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.