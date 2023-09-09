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НовостиОбщество9 сентября 2023 5:52

Во Владимирской области начался второй день голосования

Участки вновь открыли свои двери рано утром
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Избирком Владимирской области

Фото: Избирком Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, 9 сентября ровно в 8.00 избирательные участки вновь открылись и будут работать до 20.00. По всем возникающим вопросам жители региона могут обращаться непосредственно в Облизбирком по телефону 8 (4922) 77-32-33.

Напомним — во Владимирской области проводятся выборы депутатов Законодательного Собрания. Голосование проходит в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Помимо традиционного похода на участки предусмотрено и дистанционное электронное голосование, однако воспользоваться им могут только те граждане, которые заранее подали соответствующие заявки.