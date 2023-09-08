В Александрове разбойник похитил телефон и закопал его под деревом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейские Александровского района на днях раскрыли уличный разбой. 31 августа в местный отдел полиции обратился 18-летний парень, который рассказал, что неизвестный мужчина около 23.30 на улице Двориковское шоссе угрожал ему пистолетом и отобрал телефон стоимостью 8000 рублей, после чего убежал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к разбою может быть причастен 32-летний житель Подмосковья, который на летом приезжает в садовое товарищество неподалеку. Там мужчину и задержали.

Отпираться он не стал и сразу во всем сознался. По словам самого задержанного, накануне он был пьян и поссорился с супругой, после чего ушел из дома вместе со своим стаффордширским терьером и без всякой цели бродил по улицам Александрова, по дороге купив еще выпить. В какой-то момент в темноте он заметил парня со смартфоном и решил его отобрать. Мужчина проследовал за молодым человеком, достал из рюкзака сломанный травматический пистолет, догнал свою жертву и потребовал отдать аппарат. Получив желаемое москвич убежал, но вскоре осознал, что совершил преступление, а потому закопал гаджет под дерево и вернулся на дачу, где и был задержан.

Телефон оперативники нашли точно там, где он указал. На время расследования разбоя мужчину отправили под домашний арест.