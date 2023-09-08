Во Владимирской области полностью открыто движение по трассе М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», буквально несколько минут назад было официально открыто движение по федеральной трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса. Таким образом, теперь дорога работает во Владимирской области на всем протяжении. Старт движению дал лично президент России Владимир Путин.

Правда, пока новые тарифы еще не опубликованы, это обещают сделать в кратчайшие сроки.

Напомним — трассу М-12 начали возводить в 2021 году, общая ее протяженность до Казани составит 811 километров. Теперь же от Москвы до Арзамаса, что составляет приблизительно половину пути, можно проехать за 3,5 часа.

Подробнее об открытии и строительстве скоростного автобана М-12 читайте на нашем сайте в ближайшее время.