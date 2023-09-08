В Кольчугинском районе новым прокурором назначен Михаил Кузнецов

Михаил Кузнецов. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Михаил Игоревич Кузнецов 7 сентября назначен на должность Кольчугинского межрайонного прокурора.

Михаил Кузнецов родился в 1985 году и в 2007 году окончил Владимирский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 2009 года он пришел в прокуратуру, где был помощником прокурора в Меленковском и Юрьев-Польском районах, работал на разных должностях в прокуратурах Владимира и Мурома, а также в областном надзорном ведомстве. До настоящего времени трудился в должности заместителя Ковровского городского прокурора.