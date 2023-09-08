Во Владимире на два дня перекроют перекресток улицы Мира и проспекта Строителей

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Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по техническому перевооружению участков тепловых сетей во Владимире вводится ограничение движения всех видов транспорта с 00.00 11 сентября до 23.00 12 сентября по ул. Мира на участке от пересечения с пр. Строителей до дома №9-а по пр. Строителей.

Автотранспорт будет направлен в объезд по пр. Строителей, ул. Горького, Октябрьскому проспекту. Движение автобусов № 11С, 23, 55С, троллейбуса № 10 будет осуществляться следующим образом:

Автобусы № 11С на участке от остановки «Марьинка» до остановки «Центральный парк» будут следовать через «ул. Белоконской», «ул. Гастелло», «Владимирский государственный университет», «Площадь Ленина», «Всполье».

Автобусы № 23 от остановки «ул. Куйбышева» будут следовать до остановки «Дворец творчества юных». Перевозка пассажиров от остановки «Дворец творчества юных» до остановки «Юго-Западная» на данном маршруте осуществляться не будет.

Автобус № 55С от остановки «Злобино» будет следовать до остановки «Дворец творчества юных». Перевозка пассажиров от остановки «Дворец творчества юных» до остановки «ул. Балакирева» на данном маршруте осуществляться не будет.

Троллейбусы № 10 будут ехать через «ул. Белоконской», «ул. Гастелло», «Владимирский государственный университет», «Площадь Ленина», «Всполье».