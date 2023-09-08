В Александровском районе фирма полностью возместила утаенные налоги

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Обвиняемым по делу проходил генеральный директор предприятия из города Карабаново Александровского района.

По версии следствия, он представил в налоговую инспекцию документы, в которых содержались ложные данные о закупке сырья у подставных компаний, которые на самом деле никаких поставок не делали.

Таким образом, предприятию удалось уклониться от налогов на сумму 47,4 миллиона рублей. В ходе следствия были приняты меры, благодаря которым компания уплатила в бюджет страны более 69 миллионов рублей с учетом штрафов и пени. В связи с тем, что ущерб был полностью возмещен, уголовное дело прекратили.