Во Владимире планируют объединить поликлиники №1 и №2

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Во Владимире планируют объединить две поликлиники - №1 и №2. Как пишет Зебра-ТВ со ссылкой на региональный Минздрав, распоряжение было подписано губернатором еще в мае.

Реорганизация позволит развить новые направления деятельности и увеличить доступность оказываемой медицинской помощи. После объединения пациенты смогут получать реабилитацию и консультацию у новых узких специалистов.

Единое учреждение получит название «Центральная поликлиника города Владимира». Ее главным врачом станет Елена Овчинникова. Сейчас она руководит поликлиникой №2, которую в народе называют студенческой.