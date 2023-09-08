Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 12:09

Во Владимире планируют объединить поликлиники №1 и №2

Возглавлять новое учреждение здравоохранения будет Елена Овчинникова
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Виктория СУХОВА

Во Владимире планируют объединить две поликлиники - №1 и №2. Как пишет Зебра-ТВ со ссылкой на региональный Минздрав, распоряжение было подписано губернатором еще в мае.

Реорганизация позволит развить новые направления деятельности и увеличить доступность оказываемой медицинской помощи. После объединения пациенты смогут получать реабилитацию и консультацию у новых узких специалистов.

Единое учреждение получит название «Центральная поликлиника города Владимира». Ее главным врачом станет Елена Овчинникова. Сейчас она руководит поликлиникой №2, которую в народе называют студенческой.