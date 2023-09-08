Во Владимире открылась ярмарка потребительской кооперации

фото с сайта городской администрации

8 сентября в Центральном парке открылась ярмарка-фестиваль в рамках международного форума «Кооперация: время, традиции, люди». В ней участвуют кооператоры из 20 регионов России.

На главной аллее разместились мобильные магазины из Башкирии, Марий Эл, Чувашии и Татарстана, Нижегородской, Калужской, Вологодской, Тульской и Ульяновской областей. Также на выставке-ярмарке представлена продукция переработки и дикоросы из 20 регионов России, продукция мастеров Троицко-Сергиевской лавры и народно-художественных промыслов из разных уголков страны. Для гостей ярмарки организован показ современной коллекция городской одежды от потребительского кооператива «Оренбургские пуховницы».

Ярким событием форума стал и гастрономический фестиваль. Все блюда готовятся прямо на месте, на живом огне. Кооператоры из Тамбова будут готовить пельмени с фаршем из знаменитого тамбовского мяса, а владимирские кооператоры угостят сочными, хрустящими чебуреками.

В отдельном шатре представлено современное военное оборудование и товары, которые поставляют кооператоры в зону СВО.

9 сентября во Владимире в рамках форума пройдёт «Эко-фестиваль». В программе - экологический субботник, участие в котором примут более 200 студентов и преподавателей Российского университета кооперации и жители города Владимира, мастер-класс по приготовлению полезных лимонадов, интерактивный мастер-класс «Занимательная логистика» для детей и молодежи, открытая лекция – практикум о правильной сортировке бытовых отходов.

Павильоны ярмарки будут работать 8 и 9 сентября с 10 до 19 часов (возможны изменения в режиме работы в связи с погодными условиями).