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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:31

В Коврове сотрудница коммунальной компании забирала деньги абонентов

Во Владимирской области сотрудница тепловой организации тратила средства жителей на нужды родственников
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровская городская прокуратура провела проверку в сфере ЖКХ и установила, что с апреля 2021 по июнь 2022 года сотрудница местной ресурсоснабжающей организации переводила деньги с лицевых счетов абонентов на счета родных, тем самым погашая их долги за тепло. В общей сложности женщина обманным путем похитила 170 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в полицию, и на днях дознаватели завели уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование находится на контроле городской прокуратуры.