В Меленковском районе назначен новый начальник Отдела МВД

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, нового начальника ОМВД России по Меленковскому району областное руководство накануне представило подчиненным, а также руководителям других силовых ведомств и районной администрации.

Владимир Кулагин пришел в органы внутренних дел в 1995 году после окончания Владимирского филиала Рязанского института права и экономики, где стал юристом, и до 2021 года работал в уголовном розыске. В 2021 году он был назначен заместителем начальника — начальником полиции в ОМВД России «Муромский», где и трудился до нового назначения.