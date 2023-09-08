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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:09

В Меленковском районе назначен новый начальник Отдела МВД

Им стал подполковник Владимир Александрович Кулагин
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, нового начальника ОМВД России по Меленковскому району областное руководство накануне представило подчиненным, а также руководителям других силовых ведомств и районной администрации.

Владимир Кулагин пришел в органы внутренних дел в 1995 году после окончания Владимирского филиала Рязанского института права и экономики, где стал юристом, и до 2021 года работал в уголовном розыске. В 2021 году он был назначен заместителем начальника — начальником полиции в ОМВД России «Муромский», где и трудился до нового назначения.