ВСМЗ отправил 12 скульптур для питерского «Манежа»

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После нашумевшей выставки «Первая позиция. Русский балет» Центральный выставочный зал «Манеж» вновь предложил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику стать партнёром масштабного проекта.

На этот раз из Владимира в Северную столицу отправятся 12 произведений современных скульпторов. Пункт назначения – выставка «Русская скульптура XX в. от и до», которая является логическим продолжение выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева». Она откроется 5 октября и в фокусе внимания будут именно изменения, произошедшие в скульптуре в ХХ веке: философские, социальные, политические, научные и технологические. Всего представят около 300 предметов.

Две из них хорошо знакомы владимирской публике – они находятся в действующей экспозиции «Искусство России. ХХ век». Это мраморная скульптура Кибальникова «Непокоренный» и бронзовая фигура Цигаль «Юная художница». Остальные предметы менее известны широкой аудитории, так как хранятся в фондах. Большая часть из них - работы московского скульптора-анималиста Андрея Марца. Это удивительные птицы и другие животные, выполненные методом литья и ковки.