Министр владимирского здравоохранения может уйти в отставку после отпуска

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8 сентября издание "Зебра-ТВ" сообщило о том, что глава владимирского минздрава Артем Осипов может уйти в отставку. По данным издания, им эту информацию подтвердили сразу несколько источников.

А началось все с того, что депутат Заксобрания Сергей Бирюков заявил, что «Артем Осипов сейчас в отпуске и непонятно, когда из него вернется». После этого ведомству возможный уход с поста министра здравоохранения подтвердили еще ряд источников на условиях анонимности.

Официально информацию о возможном увольнении Артема Осипова со своего поста в Правительстве Владимирской области нам не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-секретарь губернатора Александра Авдеева Ольга Елунина подтвердила только факт того, что Осипов находится в отпуске. О дальнейшей судьбе министра станет известно позднее.

Напомним, что Артем Осипов был назначен на должность тогда еще директора департамента здравоохранения 20 июня 2022 года, однако исполнял он эти обязанности с ноября 2021 года. Артём Осипов родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году закончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», имеет учёную степень кандидата медицинских наук. Был доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии, затем деканом факультета профилактической медицины и организации здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.