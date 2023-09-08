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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:26

Во Владимира муромлянина задержали при попытке спрятать наркотики

Во Владимирской области местный житель задержан во время организации закладки с запрещенными веществами
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков во Владимире на улице Муромской задержали 26-летнего жителя Мурома в тот момент, когда он прятал перемотанные черной изолентой свертки в тайник-закладку.

Всего полицейские изъяли 16 свертков с веществом, в котором эксперты распознали мефедрон общей массой более 15 граммов. Еще четыре свертка были изъяты из другого тайника.

Молодой человек признался, что приехал из Мурома во Владимир специально для сбыта наркотиков. По факту покушения на незаконный оборот запрещенных веществ расследуется уголовное дело.