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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:10

По главным улицам Владимира проедут автолавки из разных уголков России

Конечной точкой станет Центральный парк, где состоится большая ярмарка
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительств Владимирской области

фото Правительств Владимирской области

Во Владимирской области проходят мероприятия форума, посвященного потребкооперации. В Нижнем Новгороде и Суздале программа завершена. На очереди — Владимир.

9 сентября по улицам областного центра проедут 10 мобильных магазинов. Конечная их точка – Центральный парк, где состоится большая выставка-ярмарка. На одной площадке будут представлены алтайские травы, сушеные грибы и варенье из сибирских шишек, винтажная одежда с Гатчины, мстёрская вышивка от владимирских мастеров и многое другое. Будет и шатер с военным оборудованием и товарами, которые кооператоры поставляют в зону СВО. В программе также — гастрофестиваль. Плюс - детская зона.

А 10 сентября запланированы эко-субботник, мастер-класс по приготовлению полезных лимонадов и открытая лекция-практикум о правильной сортировке бытовых отходов.