По главным улицам Владимира проедут автолавки из разных уголков России

фото Правительств Владимирской области

Во Владимирской области проходят мероприятия форума, посвященного потребкооперации. В Нижнем Новгороде и Суздале программа завершена. На очереди — Владимир.

9 сентября по улицам областного центра проедут 10 мобильных магазинов. Конечная их точка – Центральный парк, где состоится большая выставка-ярмарка. На одной площадке будут представлены алтайские травы, сушеные грибы и варенье из сибирских шишек, винтажная одежда с Гатчины, мстёрская вышивка от владимирских мастеров и многое другое. Будет и шатер с военным оборудованием и товарами, которые кооператоры поставляют в зону СВО. В программе также — гастрофестиваль. Плюс - детская зона.

А 10 сентября запланированы эко-субботник, мастер-класс по приготовлению полезных лимонадов и открытая лекция-практикум о правильной сортировке бытовых отходов.