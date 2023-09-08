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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:07

Во Владимире сбивший бабушку водитель автобуса отправлен в колонию-поселение

Во Владимирской области суд приговорил к реальному сроку водителя автобуса, сбившего пожилую женщину
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель человека.

Судом установлено, что 25 января текущего года водитель городского автобуса, ехавший по улице Мира со стороны улицы Батурина, сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия водитель добровольно выплатил племяннице погибшей 1 миллион рублей. С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 3 месяцам колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил.