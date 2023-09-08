Во Владимире сбивший бабушку водитель автобуса отправлен в колонию-поселение

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель человека.

Судом установлено, что 25 января текущего года водитель городского автобуса, ехавший по улице Мира со стороны улицы Батурина, сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия водитель добровольно выплатил племяннице погибшей 1 миллион рублей. С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 3 месяцам колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил.