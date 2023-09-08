В Камешковском районе открыли новую площадку ГТО

фото Правительства Владимирской области

7 сентября в деревне Лубенцы Камешковского района открылась площадка для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Место выбрано не случайно – буквально в двух шагах школа.

«На этой универсальной площадке можно не только готовиться и сдавать нормативы ГТО, но и проводить уроки физкультуры, тренировки легкоатлетов – в школе есть такая секция. Взрослые, а желающих приобщиться к спорту в Лубенцах немало, смогут заниматься на силовых тренажёрах, чтобы поддерживать хорошую физическую форму», – отметила и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова.

Кроме силовых тренажёров площадка ГТО включает в себя турники, брусья, платформы для пресса и отжиманий, стойки для метания и многое другое. Причём расположено оборудование на тридцатиметровой площадке так, чтобы можно было использовать его как полосу препятствий.

В Камешковском районе буквально через несколько дней откроется похожая площадка ГТО в селе Новки, а до конца года будут созданы площадки в посёлках им. Максима Горького и им. Карла Маркса.

Всего за время реализации проекта «Спорт – норма жизни» во Владимирской области появилось 19 площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО