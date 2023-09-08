Владимирцев призывают пройти диспансеризацию

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Жителей Владимирской области приглашают пройти диспансеризацию. Она позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, предотвратить её развитие и возникновение осложнений.

Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше удается распознать начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение.

«Диспансеризация и профосмотр – основные механизмы сохранения здоровья нашего населения. Если мы на ранней стадии выявляем высокий холестерин, то он корректируется просто диетой, - и всё нормализуется. На более поздних стадиях требуется назначение препаратов, но опять же при их приёме холестерин нормализуется. Если этим не заниматься, то развивается атеросклероз, может развиться инфаркт, инсульт, гангрена, - говорит и.о. главного врача Городской поликлиники №1 Олег Бровцев. - В этом году мы нескольких пациентов выявили на ранней стадии онкологического процесса.

Для жителей Владимирской области в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно. В возрасте до 40 лет – раз в три года. В этом году обследование по диспансеризации могут пройти те, кто родился в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах.