Владимирский врач получил орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь на СВО

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Денис Басуров, заведующий отделением Областной клинической больницы.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, Денис Викторович удостоился высокой государственной награды за помощь защитникам Родины на специальной военной операции.

«Денис Викторович, Ваша работа – лучший пример служения людям и Отечеству. Спасибо Гордимся профессионализмом и мужеством владимирских медиков!» - подчеркнул глава региона.