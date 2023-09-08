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НовостиОбщество8 сентября 2023 5:29

Владимирский врач получил орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь на СВО

Награды удостоился врач ОКБ Денис Басуров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Денис Басуров, заведующий отделением Областной клинической больницы.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, Денис Викторович удостоился высокой государственной награды за помощь защитникам Родины на специальной военной операции.

«Денис Викторович, Ваша работа – лучший пример служения людям и Отечеству. Спасибо Гордимся профессионализмом и мужеством владимирских медиков!» - подчеркнул глава региона.