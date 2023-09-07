В Коврове инвалиду первой группы не выписывали рецепты на лекарство

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которого был установлен факт не обеспечения лекарствами инвалида первой группы.

Установлено, что мужчина страдает рядом хронических заболеваний, в связи с чем врач-пульмонолог частного медцентра прописал ему препарат, на который инвалид имеет право бесплатного получения.

Ковровчанин неоднократно обращался по этому поводу в Ковровскую городскую больницу №2, но рецепты ему не выписывали. Так что до сих пор лекарства он не получил и лечение не начал.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Ковровский городской суд, потребовав от Минздрава региона устранить нарушение. Иск находится на рассмотрении.