В Муромском районе главу сельхозпредприятия наказали за останки рогатого скота

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Мурома проведена проверка по обращениям местных жителей. Люди жаловались на то, что на площадях одного из местных сельхозпредприятий прямо на земле лежат шкуры, кости и конечности коров.

Проверка данные факты подтвердила, так что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в области сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на гендиректора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям оштрафовало виновного.

Вместе с тем, в прокуратуре отмечают, что это предприятие уже допускало похожие нарушения год назад. Тогда это привело к массовой гибели рыбы, и после прокурорской проверки виновного осудили по уголовной статье. Сейчас повторения подобной ситуации удалось избежать.