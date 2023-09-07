Жителей Владимирской области приглашают написать большой этнографический диктант

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

С 3 по 8 ноября жители Владимирской области могут принять участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Её организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

Диктант проводится для оценки уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих на территории огромной России. Его будут писать по всей России и за её пределами.

Как сообщили в администрации Владимирской области, проведение акции основано на принципах добровольности, открытости и единства времени, текста, порядка написания и проверки. Предусмотрены разные форматы участия: очный и онлайн. Для участников до 16 лет будут сформулированы 20 общефедеральных вопросов. Тем, кто старше, предстоит ответить на 30 вопросов: 20 федеральных и 10 региональных. Максимальное время выполнения заданий – 45 минут. Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря 2023 года.