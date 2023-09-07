Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 12:45

В Александровском районе жители пожаловались на размытую грунтовую дорогу

Во время дождей она становилась непроходимым препятствием
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского района провело проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Поводом к проверке стало обращение двух жителей деревни Лизуново, являющихся инвалидами первой и третьей групп.

Они посетовали, что автодорога по улице Сиреневая представляет из себя простую грунтовку, которая во время дождей превращается в глину, по которой не могут проехать ни скорая помощь, ни машины других экстренных служб. Кроме того, и самим инвалидам по этой дороге передвигаться невозможно.

По данному факту прокуратура внесла представление главе администрации Александровского района, после чего твердое дорожное покрытие на проблемной улицы было сделано.