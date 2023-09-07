В Петушинском районе открыли третью модельную библиотеку

фото Пекшинской сельской библиотеки

6 сентября состоялось открытие модельной библиотеки в деревне Пекша Петушинского района. Она стала третьей модельной библиотекой в районе и восемнадцатой в области.

На обновление библиотеки было выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета, более 1 миллиона рублей на ремонтные работы было направлено из муниципального бюджета.

В библиотеке появились зоны отдыха, детская зона, творческие мастерские. Читатели получили доступ к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию. Был обновлён книжный фонд – приобретено более 1,5 тысяч новых книг.

В новой библиотеке появилась и IT-зона, где любой желающий может воспользоваться интернетом или WI-FI, базой данных «Национальная электронная библиотека» или крупнейшей во Владимирском регионе электронной библиотекой «Земля Владимирская». Здесь же можно воспользоваться очками виртуальной реальности.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретён компьютер с клавиатурой для слабовидящих, книги с крупным шрифтом, тифлофлешплеер для чтения «говорящих» книг и электронная лупа.

Жители поселения теперь могут воспользоваться услугами ксерокопирования, цветной печати, ламинирования и брошюровки материалов.

В помещении библиотеки организована небольшая музейная зона, в которой представлены материалы о прошлом деревни, о ветеранах Великой Отечественной войны.