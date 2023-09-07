Во Владимире новый «Волгабас» протаранил забор на улице Чайковского

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщили очевидцы, утром 7 сентября автобус марки «Волгабас» из числа тех, что совсем недавно вышли на городские линии, протаранил забор на улице Чайковского.

В ГИБДД информацию по данному факту уточняют.

Между тем, в мэрии Владимира подтвердили факт произошедшего. В горадминистрации уточнили, что машина шла по маршруту №24, однако в какой-то момент автобус сманеврировал на встречную полосу, проехал через нее и воткнулся в придорожное ограждение. К счастью, никто из людей не пострадал.

По факту случившегося ведомственную проверку проводят в муниципальном «Владимирпассажиртрансе», которому принадлежит автобус.