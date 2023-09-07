В Камешково начальница почты обвиняется в присвоении 5 миллионов рублей

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Как сообщают прокуратура Владимирской области и отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях в суд было передано уголовное дело по обвинению 31-летней экс-начальницы отделения почты в мошенничестве, краже и присвоении, а также в неправомерном использовании служебной компьютерной информации.

По версии следствия, женщина присваивала себе деньги, которые получались от продажи на почте товаров, которые затем тратила на свои цели, в том числе на игровые автоматы. Недостачу она восполняла наличными, которые ранее украла в другом отделении связи.

Также следователи установили факты кражи товаров, поступавших на почту. Начальница делала заказы в интернет-магазинах на выдуманное имя, а когда они поступали, забирала товары себе. При этом при помощи базы данных оформляла посылки, как невостребованные. Этот факт вскрыли сотрудники регионального главка ФСБ.

Сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. В скором времени ей предстоит предстать перед Камешковским районным судом.